Ook winsten op beurzen Azië na inflatiemeevaller VS

De Aziatische aandelenbeurzen lieten woensdag winsten zien in navolging van de hogere slotstanden op Wall Street. Beleggers reageerden verheugd op de meevallende inflatie in de Verenigde Staten, die in november sterker dan verwacht afkoelde tot 7,1 procent. De inflatie in de grootste economie ter wereld nam daarmee voor de vijfde maand op rij af en lijkt zijn piek te hebben bereikt. Dat voedt de hoop dat de Federal Reserve de rente minder agressief hoeft te verhogen om het inflatiedoel van 2 procent te bereiken.