Maximaal 160 Oekraïense vluchtelingen worden vanaf februari 2023 opgevangen in het Polaris-gebouw in Leeuwarden. Dit is een voormalig kantoorgebouw van het Friesland College. Vluchtelingen kunnen hier deels zelfstandig verblijven. Het gebouw wordt de komende tijd verbouwd voor de opvang van Oekraïners, meldt de gemeente. Vanaf half februari komend jaar heeft Leeuwarden vier opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen.