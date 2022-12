Openbaar Ministerie aan zet in zaak Eindhovense terreurverdachten

De negen mannen die in september vorig jaar op verdenkingen van terrorisme zijn opgepakt in Eindhoven, horen dinsdag of het Openbaar Ministerie vindt dat zij gestraft moeten worden. Gedurende de behandeling van de zaak is duidelijk geworden dat de terreurverdenking steeds meer op losse schroeven is komen te staan. Het is daarom de vraag of er een straf geëist zal worden, of dat het OM de rechtbank vraagt de mannen vrij te spreken.