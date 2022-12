De ME heeft zaterdagavond ingegrepen in de Schilderswijk in Den Haag. Er is een noodbevel afgekondigd. Dat houdt in dat personen die weigeren gehoor te geven aan de aanwijzingen van de politie, kunnen worden aangehouden. De politie roept aanwezigen in de omgeving van de Vaillantlaan op te vertrekken. Mensen gingen er massaal de straat op na de door Marokko gewonnen WK-wedstrijd tegen Portugal.