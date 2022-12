Dit jaar fors meer meldingen seksueel geweld bij Slachtofferhulp

Het aantal slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld dat zich dit jaar bij Slachtofferhulp Nederland heeft gemeld, is gestegen met 25 procent. Dit jaar ging het tot en met november om ruim 10.000 mensen. In de periode dat de onthullingen van seksueel wangedrag bij het televisieprogramma The Voice uitkwamen, hielp de organisatie 56 procent meer slachtoffers dan in diezelfde periode een jaar eerder.