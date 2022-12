Kabinet vraagt inbreng voor toon en woorden slavernijspeech

Het kabinet heeft betrokkenen gevraagd om inbreng voor de boodschap die bewindslieden uitspreken over het slavernijverleden op 19 december. Volgens Haagse bronnen zal dit gaan om excuses, maar dat is nog niet officieel bevestigd. Een woordvoerder van staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Koninkrijksrelaties) zegt dat er een e-mailadres is geopend waar mensen die deelnemen aan de voorbereidende gesprekken hun inbreng naartoe kunnen sturen.