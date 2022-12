Een aantal populaties van de Indische zeekoe, oftewel de doejong, wordt ernstig bedreigd. Al langer was de soort aangemerkt als ‘kwetsbaar’ op de Rode Lijst van natuurorganisatie IUCN, maar na een nieuwe evaluatie is de bedreigde status van sommige populaties omhoog bijgesteld. In de update benadrukt de IUCN het gevaar voor zeeleven, bijvoorbeeld door visserij, vervuiling, klimaatverandering en ziekten.