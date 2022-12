In navolging van andere gemeenten heeft ook Den Haag besloten om asielzoekers langer op te vangen. De vluchtelingen mogen ongeveer een jaar langer in de hofstad blijven. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) „kampt nog steeds met een groot tekort aan opvangplekken en er is op korte termijn geen zicht op een alternatieve locatie”, aldus de gemeente vrijdag.