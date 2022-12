Jetten: Nieuwe kerncentrales liefst in Borssele, anders Maasvlakte

De twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil bouwen komen bij voorkeur in Borssele te staan, maar energieminister Rob Jetten houdt de optie van de Maasvlakte nog open. Dat schrijft de bewindsman in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet maakt op zijn vroegst eind 2024 een definitieve keuze voor de locatie, nadat de gevolgen voor de omgeving in kaart zijn gebracht. Het is de planning dat de nieuwe kerncentrales rond 2035 in gebruik worden genomen.