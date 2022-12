Pro Life Zorgverzekeringen gaat per 1 januari het volledige basispakket aanbieden. Wat heeft dat voor gevolgen? Jos Leijenhorst gaat in gesprek met Henk Jochemsen en Stef Groenewoud. Zij laten hun licht schijnen over heden en toekomst van de christelijke zorg in Nederland. Hun advies? „Laten we elkaar vooral vasthouden.”