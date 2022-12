Het Gezelschap voor de Duitse Taal heeft het woord Zeitenwende gekozen als woord van het jaar 2022. Het woord, dat het begin van een nieuw tijdperk aanduidt, is onlosmakelijk verbonden met een toespraak van bondskanselier Olaf Scholz kort na de Russische invasie in Oekraïne waarin hij belooft veel meer geld vrij te maken voor Defensie. In Duitsland zijn ze er inmiddels niet meer zeker van dat hij die belofte na kan komen.