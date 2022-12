De AEX-index op het Damrak ging vrijdag licht vooruit onder aanvoering van maaltijdbezorger Just Eat Takeaway en techinvesteerder Prosus. De stemming op de beurs werd gesteund door het herstel van de Amerikaanse techgraadmeter Nasdaq een dag eerder. Ook wordt nog gewacht op de producentenprijzen uit de Verenigde Staten, die mogelijk meer inzicht geven in de inflatie-ontwikkelingen in de grootste economie ter wereld.