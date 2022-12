De sancties die de Europese Unie heeft opgelegd aan Rusland hebben nauwelijks schade berokkend aan de Europese economie. Slechts een paar sectoren hadden volgens een rapport van de Europese Commissie last van de sancties, zeggen ingewijden tegen financieel persbureau Bloomberg. Vooral de levering van hout en kostbare metalen had last van de sancties. Ook de import van edelgassen als neon en xenon kelderde.