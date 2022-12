Het KNMI waarschuwt donderdagavond voor dichte mist in voornamelijk het noorden van het land. Voor de provincies Noord-Holland, Friesland, Groningen en Drenthe geldt code geel. Ook kan het plaatselijk glad zijn op de weg omdat het op sommige plekken is gaan vriezen. Verwacht wordt dat in de loop van de avond en nacht ook andere delen van het land te maken krijgen met mist en gladheid.