Jaren na een reorganisatie bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, krijgt een klokkenluider gelijk over de manier waarop de toezichthouder omging met een vertrekregeling. Daar was toch sprake van een misstand, is een van de harde conclusies van het Huis voor Klokkenluiders. De klokkenluider had de zaak al eerder intern aangekaart, maar op basis van toen ingesteld onderzoek kreeg hij nog ongelijk.