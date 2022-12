Elf mensen kwamen in 2021 om bij een ongeval met een trein, staat in het jaarverslag Spoorwegveiligheid 2021 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Dit zijn er meer dan het jaar daarvoor. Toen kwamen acht mensen om het leven bij een treinongeval. In totaal vonden op het spoornetwerk vorig jaar 22 zware ongevallen plaats. Volgens de ILT kunnen door verbeteringen nieuwe slachtoffers voorkomen worden.