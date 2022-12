De Belastingdienst moet van de rechtbank in Den Bosch opschieten in een slepende kwestie over het herbeoordelen van kinderopvangtoeslag. Een man uit Reusel wacht al twee jaar op herbeoordeling. De rechtbank besloot donderdag dat de fiscus nu binnen twee weken een besluit moet nemen, anders volgt een dwangsom van 100 euro per dag. De dwangsom kan oplopen tot 15.000 euro.