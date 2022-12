De politie heeft twee mannen uit Amsterdam aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij explosies bij woningen in Midden-Nederland afgelopen zomer. De verdachten van 36 en 21 jaar oud zijn onlangs in hun woonplaats aangehouden, wanneer precies is onduidelijk. De twee zitten nog vast, meldt de politie donderdag. Meer details over de rol van de verdachten bij de explosies deelt de politie niet.