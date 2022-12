Het conflict in Oekraïne veroorzaakt een zorgwekkende kettingreactie aan rampen wereldwijd. Toch is er een lichtpuntje, ziet manager Anki van Bruggen-van Harten van de christelijke medische noodhulporganisatie Medair in Nederland: de situatie schudt Europeanen wakker. „De nood komt ineens heel dichtbij. Hierdoor is er een grote bereidheid om te helpen.”