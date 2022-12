Grondwettelijk Hof België schorst deal over gevangenenruil Iran

Het Grondwettelijk Hof van België heeft een omstreden verdrag van het land met Iran geschorst dat de uitlevering van de veroordeelde Iraanse terrorist Assadollah Assadi naar Teheran mogelijk had moeten maken. Volgens het hof is het risico groot dat de man in zijn thuisland gratie of amnestie krijgt en zal worden vrijgelaten. Door het oordeel lijkt een mogelijke gevangenenruil met de Belgische hulpverlener Olivier Vandecasteele, die sinds eind februari om onduidelijke redenen in de gevangenis in Iran vastzit, van de baan.