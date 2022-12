Surinamers vertrouwen hun politici amper en vinden ook vaak dat hun land eigenlijk geen echte democratie is. Dat terwijl een grote meerderheid van de Surinaamse burgers het wel degelijk belangrijk vindt dat er goed functionerende democratische instituties zijn. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Leiden. Twee politicologen van de universiteit onderzochten de publieke opinie in Suriname over dit onderwerp.