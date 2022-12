Het water dat drinkwaterbedrijven vorig jaar uit de kraan lieten komen bij Nederlanders was van goede kwaliteit, concludeert de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Van de ruim 540.000 metingen die werden gedaan om de kwaliteit te toetsen, voldeed het water in 99,9 procent aan alle normen, stelt de inspectie, die zijn bevindingen over 2021 aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.