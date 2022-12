Regeringspartijen D66 en CDA hebben flinke kritiek op woorden die premier Mark Rutte sprak over Bulgarije. Sjoerd Sjoerdsma (D66) vindt dat er „op z’n minst excuses moeten komen”, zei hij in een debat over de EU in de Tweede Kamer. Ook bij de regering in Sofia viel de opmerking van Rutte niet goed.