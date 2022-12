Het vervalsen van paspoorten ten behoeve van zware criminelen was voor een voormalig Haags gemeenteambtenaar „een fluitje van een cent”. Niemand lette op haar, de voorgeschreven controleprotocollen werden niet nageleefd en werkten niet. „De overheid is in het uitgifteproces ernstig tekortgeschoten”, betoogde Max den Blanken, de advocaat van de betrokken ex-ambtenaar, de 50-jarige Mildred van D.