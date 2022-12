Oprichter Keti Koti Tafel: zonder dialoog geen excuses slavernij

Mercedes Zandwijken, de oprichter van de stichting Keti Koti Tafel, vindt dat beide partijen het eerst eens moeten worden over de aanleiding en de invulling van de excuses voor de slavernij, voordat het kabinet deze kan aanbieden. „Dat is een belangrijk onderdeel van het maken van excuses. Ze moeten zo aangeboden worden dat ze de relatie weer herstellen met de nazaten die het betreft”, zo zegt Zandwijken donderdagochtend in het NOS Radio 1 Journaal.