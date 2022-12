De aandelenbeurs in Hongkong was donderdag een positieve uitschieter in de Aziatische regio, waar verder vooral minnen op de borden stonden. Berichten dat de stadstaat een deel van de coronabeperkingen opheft, zorgden voor enige opluchting. Volgens berichten in lokale media is het straks niet meer verplicht om buiten een mondkapje te dragen. Daarnaast zouden ook de inreisbeperkingen worden verminderd.