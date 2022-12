Onderzoek RTL: Limburgse gemeenten kwetsbaarst voor criminaliteit

Gemeenten in Zuid-Limburg lopen volgens onderzoek van RTL Nieuws de grootste kans om in de greep van de georganiseerde misdaad te komen. De gemeente Heerlen staat op nummer 1 in de ranglijst van de donderdag gepubliceerde Onderwereldkaart, een onderzoek van RTL naar de kwetsbaarheden van Nederlandse gemeenten voor zogeheten ondermijnende criminaliteit. Kerkrade staat op nummer 2, gevolgd door Rotterdam, Den Haag, Arnhem en Schiedam.