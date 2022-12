Een commissie die minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) adviseert over kandidaat-notarissen, is in november opgestapt. Dat heeft een woordvoerder van Weerwinds ministerie bevestigd na een bericht van NRC. Volgens die krant is de commissie opgestapt omdat de bewindsman negatieve adviezen over de benoeming van nieuwe notarissen naast zich heeft neergelegd.