Kamer en kabinet: snel aanpassing huurverhoging in vrije sector

De Tweede Kamer heeft haast met de aanpassing van een wet om de huren in de vrije sector volgend jaar binnen de perken te houden. Een meerderheid lijkt zich te scharen achter een voorstel van woonminister Hugo de Jonge om de huurstijging te beperken tot de gemiddelde loonstijging plus 1 procent. Nu geldt een maximering die wordt berekend op basis van de inflatie plus 1 procent. Maar omdat de inflatie dit jaar onvoorzien enorm is gestegen, zouden verhuurders de huren kunnen verhogen met circa 11 procent.