De Russische president Vladimir Poetin heeft opnieuw beklemtoond dat er nu geen nieuwe mobilisatie komt voor „de speciale militaire operatie” in Oekraïne. Er zijn al 150.000 gemobiliseerden ingezet in Oekraïne, van wie er 77.000 in hun gevechtseenheden zijn opgenomen. Het is niet bekend wat de rest dan uitvoert.