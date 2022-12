Voor voedselproject Food For LiFe Malawi is jaarlijks 250.000 euro nodig, vertelt Bo Teerling. „In de afgelopen jaren zorgde God er steeds voor dat dit geld er kwam. Via giften, maar ook via onze meubelzaak Living Fair. Bijna een derde van elk aankoopbedrag gaat namelijk naar FFF Malawi. Kijk op de site livingfair.nl voor mooi en voordelig woon- en kantoormeubilair.”