Vakbonden hebben teleurgesteld gereageerd op het nieuwste loonbod van werkgevers in het streekvervoer. Dat dienden de vervoersbedrijven die regionaal treinen en bussen laten rijden woensdag op de valreep in, vlak voordat er een ultimatum van FNV, CNV en VVMC verstreek. Eerder lieten vakbondsbestuurders doorschemeren dat er mogelijk stakingen zouden komen. Nu willen ze eerst in beraad over de vervolgstappen.