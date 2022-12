Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) houdt vast aan de nareisbeperking voor familieleden van erkende vluchtelingen, waartoe het kabinet die eind augustus heeft besloten. De recente uitspraak van de rechter in Haarlem betreft een uitspraak over een Syrische vrouw waarbij „specifieke omstandigheden” een rol speelden, zegt Van der Burg. De rechter heeft „geen uitspraak gedaan over de nareismaatregel als totaal”.