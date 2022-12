Vakbond FNV gaat onderzoek doen naar ongewenst gedrag in de media- en cultuursector. Daarmee moet duidelijk worden hoe groot het probleem in de sector is, waar ongewenst gedraag plaatsvindt en hoe de zorg voor slachtoffers is georganiseerd. De vakbond wil met het onderzoek bijdragen aan verandering in de sector.