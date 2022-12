Russische krant: Rusland kan olieverkoop verbieden

Rusland overweegt een verbod op de verkoop van olie aan bepaalde landen in een reactie op het door de Europese Unie, G7-landen en Australië ingestelde prijsplafond voor olie uit het land. De Russische krant Vedomosti meldt op basis van ingewijden dat Moskou meerdere opties aan het overwegen is, waaronder een verbod. Daarnaast kan het land ook beslissen om een bodemprijs in te stellen voor de verkoop van zijn olie. Een bedrag werd daarbij nog niet genoemd.