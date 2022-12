De export en import van China zijn in november opnieuw gekrompen. In oktober liet zowel de uitvoer als invoer van het land al voor het eerst sinds mei 2020 een daling zien. Door de aanhoudend hoge inflatie en de oplopende rentetarieven is de wereldwijde vraag minder geworden. Daarnaast zorgen de strenge coronamaatregelen in China ervoor dat de productie en de consumptie onder druk staan en de economie hard wordt getroffen.