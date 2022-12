500.000 belletjes naar BelastingTelefoon geweigerd

De BelastingTelefoon, het nummer van de fiscus waar mensen naar kunnen bellen met belastingvragen, is de afgelopen maanden soms nauwelijks bereikbaar geweest. 500.000 telefoontjes naar het speciale nummer zijn geweigerd: de verbinding werd verbroken omdat de wachtrij te lang was. Een woordvoerder bevestigt dit na een bericht van het NRC. In 400.000 gevallen hingen mensen in de wachtrij zelf op, mogelijk omdat ze het te lang vonden duren.