Kaag betreurt veto Hongarije voor miljardensteun aan Oekraïne

Minister Sigrid Kaag (Financiën) vindt het „meer dan betreurenswaardig” dat Hongarije weigert in te stemmen met een EU-steunpakket van 18 miljard euro voor Oekraïne volgend jaar. „Dit is een verantwoordelijkheid die wij als Europese Unie hebben en een belofte die we gedaan hebben”, zei ze na afloop van een vergadering in Brussel met haar EU-collega’s waar Hongarije de afspraak blokkeerde. „Het kan toch niet zo zijn dat die wordt opgehouden door één lidstaat.”