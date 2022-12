Politie verdenkt inzittenden auto van brandstichting asielopvang

De politie verdenkt twee inzittenden van een auto ervan brand te hebben gesticht in de beoogde crisisopvang voor asielzoekers in de kampeerboerderij aan De Hoof in Someren. Het zou gaan om de inzittenden van een VW Golf, waarbij de bijrijder de brand zou hebben aangestoken. Dat zou hij hebben gedaan door brandbare vloeistof uit een jerrycan bij de boerderij te gieten en vervolgens in brand te steken, aldus de politie, die beelden van de brandstichting deelt.