Roep om ambitieuze afspraken bij aanvang biodiversiteitstop

Topbestuurders van VN-organisaties hebben de wereld opgeroepen ambitie te tonen op de VN-top over biodiversiteit in Montreal. Bijna alle landen ter wereld zijn daar de komende twee weken bijeen om het internationale biodiversiteitsverdrag te verbeteren. Volgens Inger Andersen, de chef van het VN-milieubureau UNEP, moet niets minder dan een „natuur-apocalyps” worden voorkomen. Ze waarschuwde dat de schade die mensen aan de natuur toebrengen leidt tot honger, ziekte en sterfte. „We hebben dit onszelf aangedaan, maar deze top is onze kans om het web van het leven te beschermen.”