Meer loon voor medewerkers cementfabrieken ENCI

De circa 350 medewerkers van de cementfabrieken van ENCI krijgen een loonsverhoging van 7 procent plus een eenmalige bonus van 250 euro per 1 januari. Volgens vakbond FNV ging een nipte meerderheid van de leden uiteindelijk akkoord met het eindbod van de werkgever Heidelberg Materials. Bij een ander onderdeel van de groep, de Mebin betonmortelcentrales, werd het eindbod van de werkgever weggestemd en werd dinsdagochtend gestaakt op locaties in Noord-Holland. De cao bij Mebin geldt ook voor zo’n 350 medewerkers.