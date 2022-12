In Nederland verdwijnt nog steeds meer bos dan er aangeplant wordt. Dat gebeurt al sinds 2013, maar de doelstelling in de landelijke bossenstrategie die daar vanaf 2020 een eind aan moest maken, wordt waarschijnlijk niet gehaald. Er is bij alle natuurbeheerders opgeteld ruim 6000 hectare minder bos dan bij de start van het plan, stelt de Algemene Rekenkamer in een onderzoek naar het bosbeheer.