Luchthavenbedrijf Schiphol Group heeft zijn resterende belang in het Franse Aéroports de Paris (ADP) verkocht. Het gaat om het belang van bijna 3,9 procent dat Schiphol nog had in de uitbater van onder meer de grote Parijse luchthaven Charles de Gaulle. Met de verkoop is zo’n 515 miljoen euro gemoeid. Tegelijkertijd koopt Schiphol de aandelen terug die ADP nog in Schiphol had. Die kosten 420 miljoen euro.