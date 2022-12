VN: meer dan 6700 burgerdoden in Oekraïne en ruim 10.000 gewonden

Het oorlogsgeweld in Oekraïne heeft al aan zeker 6702 burgers het leven gekost. Ook raakten sinds de Russische inval in het land op 24 februari minstens 10.479 burgers gewond. Het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk aanzienlijk hoger, waarschuwt de speciale mensenrechtenmissie van de Verenigde Naties in het land die de jongste cijfers maandag bekendmaakte. Uit sommige gebieden waar momenteel zwaar gevochten wordt zijn nog geen betrouwbare gegevens bekend.