Minister Sigrid Kaag van Financiën wil het liefst dat de EU in gesprek met de Amerikanen een oplossing kan vinden voor marktverstorende groene subsidies die Washington volgende maand invoert. Maar het is volgens haar ook belangrijk om te „kijken naar wat we in de EU moeten doen, en wanneer, en of we dat gezamenlijk kunnen doen”, zei ze in Brussel.