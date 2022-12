De politie in de Duitse stad Düsseldorf heeft maandagmiddag de kerstmarkt in de binnenstad ontruimd. Volgens lokale media heeft de politie telefonisch een waarschuwing ontvangen dat daar een aanslag zou plaatsvinden. De politie bevestigt dat het om een veiligheidskwestie gaat, maar laat ook weten dat er geen acuut gevaar is.