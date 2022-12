De aandelenbeurs in Amsterdam is maandag lager gesloten in aanloop naar pakjesavond. Op de andere Europese markten waren eveneens overwegend minnen te zien. De aandacht van beleggers in Europa ging onder meer uit naar cijfers over de Amerikaanse dienstensector en de oliemarkt door het prijsplafond op Russische olie en het Europese embargo op de levering van Russische olie over zee.