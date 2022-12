IND gaat snel visum regelen voor Syrisch gezin na vonnis rechter

De Immigratie- en Naturalisatiedienst IND gaat meteen een visum regelen voor een Syrisch gezin om naar Nederland te komen. Een woordvoerster van de dienst meldt dat in een reactie op de uitspraak van een rechter in Haarlem, die maandag bepaalde dat een hier erkende vluchtelinge uit Syrië haar gezinsleden snel over mag laten komen naar Nederland. De nareisbeperking van een half jaar die het kabinet heeft ingesteld, is volgens de rechter onwettig.