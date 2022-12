Het voorarrest van de 31-jarige tbs’er uit de Pompekliniek in Nijmegen die vorige week tijdens een begeleid verlof wist te ontsnappen en in Soest een 27-jarige vrouw neerstak, is maandag met veertien dagen verlengd. De rechter-commissaris van de rechtbank Midden-Nederland oordeelde dat de man langer vast moet blijven zitten. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van een poging moord dan wel doodslag.