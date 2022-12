Bij een kettingbotsing van meer dan twintig auto’s, inclusief een vrachtauto, bij de Franse stad Saint-Etienne zijn zeker een dode en meerdere zwaargewonden gevallen. Het ongeluk was op de autosnelweg A72 in de richting van Saint-Etienne. De hulpdiensten spreken van zeker een dode en zeven gewonden van wie er drie in kritieke toestand zijn.